В Смольном рассказали, где взять пароли для дистанционного обучения школьников

Как он заявил 25 марта в эфире телеканала «Санкт-Петербург», для всех 500 тысяч обучающихся школ Северной столицы уже сгенерированы логины и пароли. Они находятся в ведении школы. Родители могут обратиться за ними к классному руководителю, завучу или директору. И «по секрету» добавил, что паролем для доступа на портал является дата рождения ученика.

«После этого родитель вместе с учеником, или он сам, заходит на портал, регистрируется под этим логином и паролем, после чего может его поменять и получает доступ ко всем ресурсам. Дальше нужно выбрать класс, предмет, записаться на какие-то уроки, курсы, и начать обучение», — объяснил Федосов.

А вице-губернатор Ирина Потехина уточнила, что в каждой школе в момент перехода на дистанционную форму обучения, с 6 апреля, будет группа поддержки, которая поможет и родителям, и детям. В первую очередь в неё войдет учитель информатики. Но к нему могут присоединиться и «цифровые волонтеры» — старшеклассники и студенты РГПУ им. Герцена.

Напомним, что одновременно выяснилось, что в Петербурге 15 тысяч детей не имеют компьютеров для дистанционного обучения. Смольный просит бизнес и горожан помочь им их обрести. Сим-карты для доступа в Интернет предоставят мобильные операторы.