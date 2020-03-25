В Петербурге 15 тысяч детей не имеют компьютеров для дистанционного обучения. Смольный просит бизнес помочь им
Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала, что около 3% школьников не имеют компьютеров для начала дистанционного образования. Это почти 15 тысяч детей. Технику им предложили пожертвовать.
Как она 25 марта рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург», у школ есть небольшое количество планшетов, которые могли бы на условиях бесплатной аренды передать в семьи. Технику призывают закупать и бизнес, и петербуржцев — нужны устройства с доступом в Интернет, ценой 8–10 тысяч рублей. Первой уже отозвалась общественная организация «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Еще одна проблема — в доме должен быть Интернет для учебы.
«Ведем переговоры со всеми телекоммуникационными компаниями, чтобы они предоставили возможности ограниченного доступа на время учебы», — рассказала Потехина. Ожидается, что вместе с планшетом ребенок получит и сим-карту для доступа к образовательным ресурсам. Чтобы решить этот вопрос, родителям надо обратиться к классным руководителям.
Напомним, что занятия в школах Петербурга начнутся только с 6 апреля.