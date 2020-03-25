FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
77.73р85.74р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 19:34
13
Печать

В Петербурге 15 тысяч детей не имеют компьютеров для дистанционного обучения. Смольный просит бизнес помочь им

Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала, что около 3% школьников не имеют компьютеров для начала дистанционного образования. Это почти 15 тысяч детей. Технику им предложили пожертвовать.

Как она 25 марта рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург», у школ есть небольшое количество планшетов, которые могли бы на условиях бесплатной аренды передать в семьи. Технику призывают закупать и бизнес, и петербуржцев — нужны устройства с доступом в Интернет, ценой 8–10 тысяч рублей. Первой уже отозвалась общественная организация «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Еще одна проблема — в доме должен быть Интернет для учебы.

«Ведем переговоры со всеми телекоммуникационными компаниями, чтобы они предоставили возможности ограниченного доступа на время учебы», — рассказала Потехина. Ожидается, что вместе с планшетом ребенок получит и сим-карту для доступа к образовательным ресурсам. Чтобы решить этот вопрос, родителям надо обратиться к классным руководителям.

Напомним, что занятия в школах Петербурга начнутся только с 6 апреля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

ZAP
Ни в коем случае! Они продавать - пропивать будут компы, и опять кто-то за них плати?
idiot
Гениальные менеджеры мИждународого масштабу - не хотят со своих нефтегазовых бонусов скинуться? А то времена нонечА трИвожныЕ!
Devis
На лечение, операции и прочее люди уже скидываются по всем ТВ каналам. Теперь и на компы начнут агитировать. А почему бы этим чиновникам не перейти на тот уровень зарплат минимальных самим и не начать скидываться на детей?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний