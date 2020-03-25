Занятия в школах Петербурга начнутся только с 6 апреля

Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала, как скажется решение президента Путина о выходной неделе. У школьников продлятся каникулы.

«Занятия с понедельника должны были начаться. Сейчас это будут фактически выходные дни. Ребята приступят к занятиям только с 6 апреля. Добавляется еще одна неделя», — заявила Потехина 25 марта в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Это хорошая возможность подготовиться к переходу на дистанционное обучение, в том числе технологически. Полное видео обращения президента по мерам в связи с коронавирусом можно посмотреть здесь.