ФАС не обнаружила роста цен на связь из-за коронавируса, но предрекла серьёзный рост нагрузки на сеть

В течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%. Об этом 25 марта сообщает Федеральная антимонопольная служба.

По данным ведомства, это связано с тем, что пользователи стали чаще смотреть кино онлайн.

В результате анализа данных и сведений крупнейших операторов связи, предоставляющих доступ к сети «Интернет», ФАС сделала прогноз о том, что рост нагрузки, по прогнозам ФАС, продолжится. В следующей декаде он составит 20–40% в сравнении с нынешней ситуацией.

Антимонопольщики также рассказали, что, по данным на 24 марта, роста цен на услуги мобильной связи не зафиксировано.