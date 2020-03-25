ФАС не обнаружила роста цен на связь из-за коронавируса, но предрекла серьёзный рост нагрузки на сеть
В течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%. Об этом 25 марта сообщает Федеральная антимонопольная служба.
По данным ведомства, это связано с тем, что пользователи стали чаще смотреть кино онлайн.
В результате анализа данных и сведений крупнейших операторов связи, предоставляющих доступ к сети «Интернет», ФАС сделала прогноз о том, что рост нагрузки, по прогнозам ФАС, продолжится. В следующей декаде он составит 20–40% в сравнении с нынешней ситуацией.
Антимонопольщики также рассказали, что, по данным на 24 марта, роста цен на услуги мобильной связи не зафиксировано.
«В случае наступления обстоятельств, предполагающих необходимость увеличения мощности сетей связи, ФАС России считает целесообразным разработать меры по снижению нагрузки на сеть в целях недопущения роста цен, в том числе с учетом роста потребления видеоконтента», — заверили в ведомстве.