FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
77.79р84.15р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 18:51
2
Печать

ФАС не обнаружила роста цен на связь из-за коронавируса, но предрекла серьёзный рост нагрузки на сеть

В течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%. Об этом 25 марта сообщает Федеральная антимонопольная служба.

По данным ведомства, это связано с тем, что пользователи стали чаще смотреть кино онлайн.

В результате анализа данных и сведений крупнейших операторов связи, предоставляющих доступ к сети «Интернет», ФАС сделала прогноз о том, что рост нагрузки, по прогнозам ФАС, продолжится. В следующей декаде он составит 20–40% в сравнении с нынешней ситуацией.

Антимонопольщики также рассказали, что, по данным на 24 марта, роста цен на услуги мобильной связи не зафиксировано.

«В случае наступления обстоятельств, предполагающих необходимость увеличения мощности сетей связи, ФАС России считает целесообразным разработать меры по снижению нагрузки на сеть в целях недопущения роста цен, в том числе с учетом роста потребления видеоконтента», — заверили в ведомстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Devis
Билайн вообще стихийно отрубает интернет по своему усмотрению.
Devis
МОЛОДЦЫ! Хорошо работают. Опять никто не найден и никто не виноват. ФАС работает только по команде "фас" только сверху?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний