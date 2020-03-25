Торговые сети: На следующей неделе продолжим работу в обычном режиме

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе, которую президент РФ Владимир Путин объявил выходной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров).



«Торговые сети, осуществляющие снабжение населения продуктами и товарами повседневного спроса, будут работать в своем обычном режиме, никаких изменений не предусматривается. В магазинах предприняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса», — сказали в АКОРТ.