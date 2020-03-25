FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
78.72р85.96р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 17:50
4
Печать

Торговые сети: На следующей неделе продолжим работу в обычном режиме

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе, которую президент РФ Владимир Путин объявил выходной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров).

«Торговые сети, осуществляющие снабжение населения продуктами и товарами повседневного спроса, будут работать в своем обычном режиме, никаких изменений не предусматривается. В магазинах предприняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса», — сказали в АКОРТ.

Представитель X5 Retail Group (крупнейший российский ретейлер, управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». — Прим. ред.) подтвердил, что магазины сетей, входящих в X5, будут работать на следующей неделе в обычном режиме.

Следующая неделя в РФ будет нерабочей с сохранением заработной платы, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Serg_I
Значит - зря кто-то гречку закупал на неделю! Можно будет и в выходные купить любимую крупу! А если серьёзно - хотелось бы получить комментарии по поводу такого неординарного решения от нашего президента! Что-то смутно Чернобыль напоминает, когда людей с улиц домой загоняли, а почему - узнали через много лет....
alexadmin
Против президента пошли?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний