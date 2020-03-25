Из-за риска утечки топлива и пожара в России отзывают больше 5 тысяч Porsche Macan

ООО «Порше Руссланд» объявило добровольный отзыв более чем пяти тысяч компактных кроссоверов Macan возрастом до пяти лет. У них обнаружились проблемы с топливным фильтром, которые могут привести даже к пожару.



Как сообщает 25 марта пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 5114 автомобилей Porsche Macan, проданных в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года. Перечень VIN-кодов машин, которые необходимо предоставить в ближайший дилерский центр, опубликован на сайте ведомства.

Выяснилось, что из-за неблагоприятных допусков «в условиях приложения внешнего усилия (например, при использовании заднего сиденья) нижняя сторона сервисного люка может оказывать давление на фланец топливного фильтра» автомобиля. Это может привести к образованию трещин на соединительном штуцере топливного фильтра и, как следствие, к появлению запаха топлива. Также не исключается возможность утечки топлива и возгорания его в случае контакта с источником воспламенения.