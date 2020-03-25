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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 13:35
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«На 800 тысяч пассажиров в день меньше». Петербургский метрополитен увеличил интервал движения поездов

В утренние и вечерние часы пик расписание поездов сохранилось прежним, однако в менее популярное время количество составов на линиях городской подземки снижено. Об этом 25 марта «Фонтанке» рассказали в ГУП «Петербургский метрополитен».

Как объяснили в подземке, суточный пассажиропоток упал на 800 тысяч пассажиров, по сравнению с обычным. Из-за этого и было принято решение увеличить интервалы движения в те часы, когда в подземке практически пусто.

Интересно, что в Москве по сообщению властей транспорт опустел еще сильнее. После введения в столице режима повышенной готовности из-за коронавируса загруженность метро снизилась на 44%, а пассажиропоток наземного транспорта и электричек упал на 32%.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала о том, что из-за коронавируса пассажиропоток в «Петербургском метрополитене» снизился на 25%. Меньше стали пользоваться и уличным общественным транспортом, а также поездами и самолетами.

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