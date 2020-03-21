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21.03.2020 14:23
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Пассажиропоток в петербургском метрополитене упал на 25% на фоне коронавируса

Пассажиры стали реже ездить на метро в Петербурге. На открытии информационного центра по коронавирусу 21 марта было объявлено о том, что их стало заметно меньше.

За неделю поток пассажиров снизился на 25% и составил 1,84 млн человек. Аналогичная ситуация наблюдается на железнодорожном и воздушном транспорте. Количество пассажиров поездов снизилось до 37 тысяч человек, автовокзала — до 1648 человек. В аэропорт Пулково международными рейсами прибыли всего 989 человек. Убыли 311.

Губернатор Александр Беглов заявил, что полностью закрывать город из-за коронавируса не планируется и у властей есть план. Но он о нем не расскажет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Cashmare
Раза в два стало меньше, по крайней мере утром на балтах раньше в вагон трамбовались, сейчас даже ходить спокойно по вагону можно
MikkeL
Днем заметно меньше, это точно. Пару раз в неделю езжу на метро и правда, на Восстания впервые за последние 15 лет не было толкучки на переходе на Восстания и потом с восстания до конечной ехала в вагоне где было много свободных мест, раньше всегда все места были заняты и в целом плотненько бывало даже днем.
sakorol
В 6-30 сегодня ехал в метро с Академки все сидения были заняты
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