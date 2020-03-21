Пассажиропоток в петербургском метрополитене упал на 25% на фоне коронавируса

Пассажиры стали реже ездить на метро в Петербурге. На открытии информационного центра по коронавирусу 21 марта было объявлено о том, что их стало заметно меньше.



За неделю поток пассажиров снизился на 25% и составил 1,84 млн человек. Аналогичная ситуация наблюдается на железнодорожном и воздушном транспорте. Количество пассажиров поездов снизилось до 37 тысяч человек, автовокзала — до 1648 человек. В аэропорт Пулково международными рейсами прибыли всего 989 человек. Убыли 311.



Губернатор Александр Беглов заявил, что полностью закрывать город из-за коронавируса не планируется и у властей есть план. Но он о нем не расскажет.

