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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 23:14
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В посёлке под Петербургом разгулялся любитель Италии. В самоизоляцию после путешествия он не хочет

Вернувшийся из Италии турист проигнорировал требование об изоляции во Всеволожском районе Ленобласти. Ни местные власти, ни полиция не могут заставить его уйти на карантин.

Как сообщает 47news 24 марта, в посёлке Агалатово уже второй день наблюдают вернувшегося из Италии Даниила. «Соседи уже не знают, в какие инстанции им звонить. Что в полиции, что в Роспотребнадзоре просто разводят руками и отправляют друг к другу», - комментирует ситуацию с потенциально опасным гражданином администрация Всеволожского района.

В Агалатово Даниил, как говорят, вернулся в минувшую субботу. По словам соседей, он заявил, что отбыл карантин в Италии, а в России изолироваться не собирается. Вызванный участковый его убедить в обратном не смог.

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Комментарии (1)

тат2007amg
Всё - что надо знать о построенной вертикали..
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