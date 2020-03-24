Главное о коронавирусе в Петербурге: лечение стоит до 200 тыс руб. в день, горожан рассаживают по домам, Минобороны строит госпиталь в Пушкине

Самоизоляцией пренебрегла 32-летняя врач одной из частных клиник, которая вернулась в Петербург из Таиланда 15 марта и через два дня вышла на работу. Теперь историей занимается Следственный комитет и последствия могут быть плачевнее необходимости две недели провести дома. Накануне в России возбудили первое уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции. Фигурантом стала главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая поездку в Испанию.

В Петербурге количество заболевших коронавирусной инфекцией к вечеру 24 марта увеличилось до 22 человек, еще 378 под подозрением, рассказал директор городского мониторингового центра Виктор Серков.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, в какую сумму обойдется лечение одного коронавирусного больного. Стоимость лечения больного коронавирусом в легкой форме оценивается в 60 тысяч рублей в день. В 140 тысяч в день обойдётся этот процесс для пациента в средней форме и в 202 тысячи — в тяжелой. Причем в последнем случае минимальный срок лечения — четыре недели. Именно эти цифры будут использовать для резервирования средств в бюджете.

Чиновники постепенно рассаживают петербуржцев по домам. С этой недели в ТРЦ можно будет сходить только за покупками, а в бассейн — только за медалью. Школьники поголовно — на домашнем обучении. В ресторанах могут находиться не более 50 гостей. С сегодняшнего дня закрываются фитнес-клубы и ночные клубы. В ресторанах и барах велено закрыть кальянные.

На территории военного госпиталя в Пушкине началось строительство нового корпуса. По словам местных жителей, тяжелая техника работает с ночи минувшей пятницы, не прерываясь на сон и отдых. На официальный запрос «Фонтанки» пресс-служба Западного военного округа сообщила, что «проводятся обычные, плановые мероприятия капитального строительства…». Уточняющий вопрос, «почему плановые работы проводятся ночью», оставлен без ответа. На сайте госзакупок последние госконтракты на работы по этому адресу датированы 2016 годом.