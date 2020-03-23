Поездка в Испанию для ставропольской чиновницы закончилась уголовным делом. Она привезла в качестве «сувенира» коронавирус и нарушила режим самоизоляции

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного инфекциониста Ставропольского края, скрывшей поездку в Испанию и по приезде не соблюдавшей режим самоизоляции. Об этом сообщает Russia Today 23 марта.



Чиновница Ирина Санниковав в длинные мартовские выходные поехала в Мадрид, начальству об этом не сказала, а по возвращении в Россию продолжила преподавательскую деятельность в Ставропольском государственном медуниверситете. В ходе работы, как установили правоохранительные органы после того, как женщину увезли в тяжелом состоянии в больницу и там подтвердили диагноз коронавирус, она взаимодействовала с 24 человеками.