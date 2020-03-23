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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 15:56
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Поездка в Испанию для ставропольской чиновницы закончилась уголовным делом. Она привезла в качестве «сувенира» коронавирус и нарушила режим самоизоляции

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного инфекциониста Ставропольского края, скрывшей поездку в Испанию и по приезде не соблюдавшей режим самоизоляции. Об этом сообщает Russia Today 23 марта.

Чиновница Ирина Санниковав в длинные мартовские выходные поехала в Мадрид, начальству об этом не сказала, а по возвращении в Россию продолжила преподавательскую деятельность в Ставропольском государственном медуниверситете. В ходе работы, как установили правоохранительные органы после того, как женщину увезли в тяжелом состоянии в больницу и там подтвердили диагноз коронавирус, она взаимодействовала с 24 человеками.

Следственный комитет на основании собранных в ходе проверки документов возбудил в отношении нее уголовное дело по статьям «Халатность» (ч.1 ст. 293 УК РФ) и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» (ч.1 ст. 237 УК РФ). Для России это первое дело, связанное с коронавирусом и нарушением режима самоизоляции. Свою вину Санникова признает. Об этом она заявила в разговоре с журналистами издания «Подъем», также сообщив, что очень плохо себя чувствует.

По данным СМИ, в данный момент она находится в реанимации с двухсторонней пневмонией. Экспресс-тесты выявили возможное наличие вируса у 11 коллег Санниковой. Все люди, с которыми она контактировала, в настоящее время находятся в изоляции.

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Комментарии (2)

kran_5e4d90f982a4f
еще одно подтверждение абсолютной профнепригодности расейских чиновников! "главный инфекционист", мать её...
NikolayL
Это все, что нужно знать о чиновниках в России. Если получит срок (что вряд ли) будет правильно. В Италии конечно лояльнее пока отношение к нарушающим карантин. Там "всего лишь" штраф не хилый можно получить.
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