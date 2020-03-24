Минобороны строит госпиталь в Петербурге. Работы идут круглосуточно
На территории военного госпиталя в Пушкине началось строительство нового корпуса. По словам местных жителей, тяжелая техника работает с ночи минувшей пятницы, не прерываясь на сон и отдых.
О стройке в условиях чрезвычайной спешки «Фонтанке» сообщили жители домов, расположенных поблизости с 442-м окружным военным госпиталем в Пушкине. Бульдозеры и экскаваторы разбудили их в пять утра в пятницу, 20 марта. Звонок в районную администрацию добавил к раздражению еще и тревогу.
«В администрации сказали, что там строят инфекционный какой-то корпус, — рассказала «Фонтанке» читательница Елена. — Выделили деньги, поэтому они так срочно всё это делают. Но просто вокруг находятся садики, школы, даже взять наши жилые дома... Хотелось бы принять какие-то меры по остановке этого строительства. Одно дело больница, другое — инфекционный корпус. Нас никто не предупреждал, и в интернете данных нет».
читатель «Фонтанки»
В строительных работах на пушкинской улице Радищева 24 марта убедился корреспондент «Фонтанки». Местные жители поделились: «Третий день и днём, и ночью ковыряют. Грузовик какие-то стулья вывез. Они там какой-то сарай сломали, видимо, бульдозерами крошат и вывозят».
В администрации Пушкинского района «Фонтанке» не стали говорить про инфекционный корпус, ограничившись благоразумным: «Не наша зона ответственности, все вопросы к Минобороны».
На официальный запрос «Фонтанки» пресс-служба Западного военного округа отреагировало нетипично. Ответ пришел через несколько минут.
«На территории филиала № 1 442-го военно-клинического госпиталя Западного военного округа, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 26, проводятся обычные, плановые мероприятия капитального строительства в рамках развития инфраструктуры и совершенствования материально-технической базы медицинских организаций и учреждений Минобороны России», — сообщили в ЗВО.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Уточняющий вопрос, «почему плановые работы проводятся ночью», оставлен без ответа. На сайте госзакупок последние госконтракты на работы по адресу 442-го окружного госпиталя датированы 2016 годом.
24 марта кабмин сообщил о том, что Министерству обороны поручено построить в стране 16 инфекционных центров. На эти цели из резервного фонда правительства Российской Федерации выделяется 8,8 млрд рублей.