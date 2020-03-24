О стройке в условиях чрезвычайной спешки «Фонтанке» сообщили жители домов, расположенных поблизости с 442-м окружным военным госпиталем в Пушкине. Бульдозеры и экскаваторы разбудили их в пять утра в пятницу, 20 марта. Звонок в районную администрацию добавил к раздражению еще и тревогу.



«В администрации сказали, что там строят инфекционный какой-то корпус, — рассказала «Фонтанке» читательница Елена. — Выделили деньги, поэтому они так срочно всё это делают. Но просто вокруг находятся садики, школы, даже взять наши жилые дома... Хотелось бы принять какие-то меры по остановке этого строительства. Одно дело больница, другое — инфекционный корпус. Нас никто не предупреждал, и в интернете данных нет».

