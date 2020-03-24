FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +7
80.88р86.71р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 11:33
1
Печать

Все о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

Ситуация с коронавирусом в мире постоянно меняется. «Фонтанка» следит за событиями.

Мы продолжаем рассказывать про ситуацию вокруг пандемии коронавируса. По последним данным, в России болеют 438 человек, из которых большинство — жители столицы.

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Врачи Ленинградской областной клинической больницы присоединились к всемирному флешмобу #stayathome

Фото: ЛОКБ

Петербуржцы прорвались домой с коронавирусных Канарских островов на организованном через соцсети рейсе. Теперь им придется провести 14 дней в карантине.

По данным Минтранса, на рейсе летел 181 возвращенец.

На этом эвакуация застрявших из-за коронавируса граждан России не заканчивается. Как ранее заверила официальный представитель МИД Мария Захарова, дипломаты продолжают работать «в круглосуточном режиме», так как проблемных точек еще много. В частности, на 26 марта назначен рейс по возвращению сотен соотечественников из Юго-Восточной Азии.

О застрявших в других странах туристах и попытках МИД вернуть их домой читайте в материале «Фонтанки».

С утра в соцсетях и телеграм-каналах обсуждали смерть пожилой пациентки, которая скончалась в больнице в Коммунарке. Департамент здравоохранения Москвы пояснил, что смерть наступила не от коронавируса — тест дал отрицательный результат. Причиной гибели стали последствия терминальной стадии онкологического заболевания.

Рабочие петербургских «Адмиралтейских верфей» каждое утро исправно стоят в очереди, чтобы им измерили температуру и пустили строить корабли.

читатель "Фонтанки"

Новых данных о количестве зараженных в России пока нет. В минувшую ночь на карантин ушла Великобритания, в США, напротив, готовятся отменить ограничения для бизнеса. Китайский город Ухань, откуда и пошла гулять по миру знаменитая инфекция, готовятся открыть для мира официально. В Китае выздоровели почти все.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Kassbar
в Тайланде вводится режим ЧС с 26 марта
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний