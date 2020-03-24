Все о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн
Ситуация с коронавирусом в мире постоянно меняется. «Фонтанка» следит за событиями.
Мы продолжаем рассказывать про ситуацию вокруг пандемии коронавируса. По последним данным, в России болеют 438 человек, из которых большинство — жители столицы.
Врачи Ленинградской областной клинической больницы присоединились к всемирному флешмобу #stayathome
Петербуржцы прорвались домой с коронавирусных Канарских островов на организованном через соцсети рейсе. Теперь им придется провести 14 дней в карантине.
По данным Минтранса, на рейсе летел 181 возвращенец.
На этом эвакуация застрявших из-за коронавируса граждан России не заканчивается. Как ранее заверила официальный представитель МИД Мария Захарова, дипломаты продолжают работать «в круглосуточном режиме», так как проблемных точек еще много. В частности, на 26 марта назначен рейс по возвращению сотен соотечественников из Юго-Восточной Азии.
О застрявших в других странах туристах и попытках МИД вернуть их домой читайте в материале «Фонтанки».
С утра в соцсетях и телеграм-каналах обсуждали смерть пожилой пациентки, которая скончалась в больнице в Коммунарке. Департамент здравоохранения Москвы пояснил, что смерть наступила не от коронавируса — тест дал отрицательный результат. Причиной гибели стали последствия терминальной стадии онкологического заболевания.
Рабочие петербургских «Адмиралтейских верфей» каждое утро исправно стоят в очереди, чтобы им измерили температуру и пустили строить корабли.
читатель "Фонтанки"
Новых данных о количестве зараженных в России пока нет. В минувшую ночь на карантин ушла Великобритания, в США, напротив, готовятся отменить ограничения для бизнеса. Китайский город Ухань, откуда и пошла гулять по миру знаменитая инфекция, готовятся открыть для мира официально. В Китае выздоровели почти все.