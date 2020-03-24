Петербуржцы прорвались домой с коронавирусных Канарских островов на организованном через соцсети рейсе. Теперь им придется провести 14 дней в карантине.

По данным Минтранса, на рейсе летел 181 возвращенец.



На этом эвакуация застрявших из-за коронавируса граждан России не заканчивается. Как ранее заверила официальный представитель МИД Мария Захарова, дипломаты продолжают работать «в круглосуточном режиме», так как проблемных точек еще много. В частности, на 26 марта назначен рейс по возвращению сотен соотечественников из Юго-Восточной Азии.



О застрявших в других странах туристах и попытках МИД вернуть их домой читайте в материале «Фонтанки».

