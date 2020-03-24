Спускать воду из бассейнов и выбивать стул из-под 51-го посетителя. Смольный ввел новые «коронавирусные» ограничения

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С 13 марта, когда губернатор Беглов ввел первые ограничения в связи с коронавирусом, Смольный по частям рубит хвост досуговой активности горожан. Раз в неделю выходят изменения к изначальному постановлению, которые закрывают все новые и новые двери. Очередная порция подъехала 24 марта: из ТРЦ выгоняют последних «непрофильных» посетителей, из спортзалов — любителей.



Если говорить о новых запретах, то это, в первую очередь, фудкорты и рестораны. Лимит в 50 участников для мероприятий в помещениях был введен еще раньше, но вызвал кучу вопросов. Например, было неясно, означает ли это, что работники общепита должны выдергивать стул из-под клиента, если он уже 51-й по счету. Теперь вопросы отпадают: с 26 марта по 30 апреля деятельность фудкортов приостановлена вообще. Рестораны и кафе, у которых есть отдельный зал для обслуживания, пока на плаву, однако и им теперь жестко предписано не принимать в одном помещении более 50 гостей одновременно. Такое же численное ограничение оставлено для любого досуга в четырех стенах.



Из торгово-развлекательных центров еще до любителей фастфуда успели выдавить синемафилов, отправив на карантин кинотеатры (они в новой редакции постановления по-прежнему будут закрыты до 30 апреля, через запятую с музеями, галереями, зоопарком и аквапарками). Если же ТРЦ еще не поняли намек и не выкинули из аббревиатуры букву «Р», то 24 марта Смольный им напрямик указывает «приостановить проведение досуговых мероприятий».



Помимо смольнинского постановления, подписан и документ Роспотребнадзора о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Если коротко — медицинским учреждениям велено не отвлекаться. Закрывается плановая госпитализация в стационары, диспансеризация в амбулаторных учреждениях, плановые посещения поликлиник, плановая вакцинация, санаторно-курортное лечение. Поликлиники теперь в первую очередь должны быть готовы помогать на дому недавним возвращенцам из неблагополучных стран и пациентам старше 60 лет.



Оперативный штаб ведет постоянный мониторинг ситуации с коронавирусом, однако постепенное закрытие мест массового скопления это явно не реакция на новости дня. Сложно представить, что пять новых подтвержденных случаев заражения за сутки выбили с рынка весь фитнес, бассейны и фудкорты, а также заставили рестораторов вывозить лишние столики на склад. Либо их не пять — и здесь никаких панических слухов, только позиция столичного коллеги Беглова Сергея Собянина. Во вторник он доложил президенту, что в регионах не располагают реальными данными о развитии эпидемии COVID-19, так как «объем тестирования очень низкий». Кроме того, он не преминул дать совет Петербургу: посадить на домашний карантин всех жителей старше 65 лет. Вице-премьер Татьяна Голикова согласно кивала рядом.



Исходя из этого, многие наблюдатели ждут дальнейших ограничений и полного закрытия тех заведений, которым сейчас еще позволено худо-бедно отбивать хотя бы аренду помещений. О том, что в общих чертах набросали чиновники для поддержки бизнеса, читайте в материале «Фонтанки».



Поддержать друг друга позволили и петербуржцам. Смольный сообщает, что на сайте «мывместе2020.рф» каждый житель Петербурга может предложить свою помощь и стать волонтером. Есть и лента добрых новостей о том, кто и как уже проявил свою заботу о горожанах.

