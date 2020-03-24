Спускать воду из бассейнов и выбивать стул из-под 51-го посетителя. Смольный ввел новые «коронавирусные» ограничения
Чиновники постепенно рассаживают петербуржцев по домам. С этой недели в ТРЦ можно будет сходить только за покупками, а в бассейн — только за медалью. Школьники поголовно — на домашнем обучении.
С 13 марта, когда губернатор Беглов ввел первые ограничения в связи с коронавирусом, Смольный по частям рубит хвост досуговой активности горожан. Раз в неделю выходят изменения к изначальному постановлению, которые закрывают все новые и новые двери. Очередная порция подъехала 24 марта: из ТРЦ выгоняют последних «непрофильных» посетителей, из спортзалов — любителей.
Если говорить о новых запретах, то это, в первую очередь, фудкорты и рестораны. Лимит в 50 участников для мероприятий в помещениях был введен еще раньше, но вызвал кучу вопросов. Например, было неясно, означает ли это, что работники общепита должны выдергивать стул из-под клиента, если он уже 51-й по счету. Теперь вопросы отпадают: с 26 марта по 30 апреля деятельность фудкортов приостановлена вообще. Рестораны и кафе, у которых есть отдельный зал для обслуживания, пока на плаву, однако и им теперь жестко предписано не принимать в одном помещении более 50 гостей одновременно. Такое же численное ограничение оставлено для любого досуга в четырех стенах.
Из торгово-развлекательных центров еще до любителей фастфуда успели выдавить синемафилов, отправив на карантин кинотеатры (они в новой редакции постановления по-прежнему будут закрыты до 30 апреля, через запятую с музеями, галереями, зоопарком и аквапарками). Если же ТРЦ еще не поняли намек и не выкинули из аббревиатуры букву «Р», то 24 марта Смольный им напрямик указывает «приостановить проведение досуговых мероприятий».
Фитнес-центры и бассейны тоже давно были в шорт-листе на выбывание: по клиентуре они и так уже успели основательно просесть, а кроме того, массовую физкультуру успели прикрыть в Москве, за которым Петербург идет след в след. С 26 марта доступ к тренажерам и плавательным дорожкам останется только у продвинутых атлетов, которые находятся на этапе совершенствования спортивного мастерства или вообще представляют национальную сборную. Видимо, готовятся к Олимпиаде, которая в этом году не случится.
Наконец, последняя интрига касалась каникул. Свободное посещение школ было введено за неделю до того, как ученики должны были отправиться на заслуженный или не очень отдых. Смольный заявил, что развертывает систему дистанционного обучения, и казалось, за каникулы сможет ее несколько раскачать. А потом и вовсе стало известно, что антракт в школьной программе могут продлить до 3 недель. В итоге был выбран третий путь: с 26 марта по 12 апреля на территории Петербурга нельзя оказывать «образовательных услуг» в самих школах, но обучение должно идти дистанционно. Это, к слову, не относится к детским садам и вузам: тем предписана дезинфекция, проверка на заражение и обеспечение возможности для свободного посещения и электронного обучения.
Универсальный запрет на спортивные, культурные, публичные и прочие массовые мероприятия сохраняется до 30 апреля. Это значит, видимо, что полиция сможет и дальше со смольнинским постановлением в руках собирать участников сколь угодно одиночных пикетов.
Остальное в документе от 24 марта — технология: сотрудников столовых надо делить на группы, чтобы они порознь отдыхали и обедали; донести до всех, кому надо, методические указания. И неожиданно: ответственным назначить вице-губернатора Евгения Елина. В предыдущих редакциях карантинного постановления губернатор за старшего оставлял Олега Эргашева.
Помимо смольнинского постановления, подписан и документ Роспотребнадзора о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Если коротко — медицинским учреждениям велено не отвлекаться. Закрывается плановая госпитализация в стационары, диспансеризация в амбулаторных учреждениях, плановые посещения поликлиник, плановая вакцинация, санаторно-курортное лечение. Поликлиники теперь в первую очередь должны быть готовы помогать на дому недавним возвращенцам из неблагополучных стран и пациентам старше 60 лет.
Оперативный штаб ведет постоянный мониторинг ситуации с коронавирусом, однако постепенное закрытие мест массового скопления это явно не реакция на новости дня. Сложно представить, что пять новых подтвержденных случаев заражения за сутки выбили с рынка весь фитнес, бассейны и фудкорты, а также заставили рестораторов вывозить лишние столики на склад. Либо их не пять — и здесь никаких панических слухов, только позиция столичного коллеги Беглова Сергея Собянина. Во вторник он доложил президенту, что в регионах не располагают реальными данными о развитии эпидемии COVID-19, так как «объем тестирования очень низкий». Кроме того, он не преминул дать совет Петербургу: посадить на домашний карантин всех жителей старше 65 лет. Вице-премьер Татьяна Голикова согласно кивала рядом.
Исходя из этого, многие наблюдатели ждут дальнейших ограничений и полного закрытия тех заведений, которым сейчас еще позволено худо-бедно отбивать хотя бы аренду помещений. О том, что в общих чертах набросали чиновники для поддержки бизнеса, читайте в материале «Фонтанки».
Поддержать друг друга позволили и петербуржцам. Смольный сообщает, что на сайте «мывместе2020.рф» каждый житель Петербурга может предложить свою помощь и стать волонтером. Есть и лента добрых новостей о том, кто и как уже проявил свою заботу о горожанах.
В этой ленте нет и быть не могло информации о том, что PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для россиян, но, очевидно, какое-то количество перешедших на самоизоляцию благодарно одному из самых известных порносайтов. «Фонтанка» не то чтобы борется за чужую аудиторию, но напоминает, что проводить время взаперти можно очень по-разному. Например, следить за онлайн-фестивалем #безантракта.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»