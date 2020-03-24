Лечение одного пациента от коронавируса может стоить до 200 тысяч рублей в день. Смольный обозначил затраты на заболевших COVID-19

Вице-губернатор Евгений Елин рассказал о стоимости лечения заболевших коронавирусом в Петербурге. Эти цифры будут использоваться для резервирования средств в бюджете.



Как он заявил 24 марта в эфире программы «Петербург против коронавируса» на канале «Санкт-Петербург», стоимость лечения больного коронавирусом в легкой форме оценивается в 60 тысяч рублей в день. В 140 тысяч в день обойдётся этот процесс для пациента в средней форме и в 202 тысячи — в тяжелой. Причем в последнем случае минимальный срок лечения — четыре недели.