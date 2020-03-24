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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 19:41
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Лечение одного пациента от коронавируса может стоить до 200 тысяч рублей в день. Смольный обозначил затраты на заболевших COVID-19

Вице-губернатор Евгений Елин рассказал о стоимости лечения заболевших коронавирусом в Петербурге. Эти цифры будут использоваться для резервирования средств в бюджете.

Как он заявил 24 марта в эфире программы «Петербург против коронавируса» на канале «Санкт-Петербург», стоимость лечения больного коронавирусом в легкой форме оценивается в 60 тысяч рублей в день. В 140 тысяч в день обойдётся этот процесс для пациента в средней форме и в 202 тысячи — в тяжелой. Причем в последнем случае минимальный срок лечения — четыре недели.

Напомним, что в Петербурге коронавирус диагностирован уже у 21 человека. Новые заболевшие уже заражаются на территории города.

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Комментарии (2)

Игорь Логинов
Красавцы!!! 200000!!
А средний класс это когда получают 17000!? Это ж сколько сейчас спишут!!
Ольга Селявина
Кто про что, а смольный про деньги... (( Откель резервы? Они ж там голодают на своих окладах, что ни комитет- то под тыщщю ртов...О_О
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