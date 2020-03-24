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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 19:26
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Косметику пустят на дезинфекцию, а маски отдадут врачам. Оперативный штаб по коронавирусу отдал распоряжения

Роспотребнадзор получил поручение проработать возможность использования для дезинфекции в условиях эпидемии любых спиртосодержащих средств. В том числе — косметических.

Поручение дано по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой инфекции 24 марта. Помимо этого, Роспотребнадзор вместе с Минздравом России, Фондом социального страхования и субъектами Российской Федерации должен определиться насчет переоборудования лечебно-реабилитационных центров и санаториев: их могут использовать для изоляции и лечения заболевших новым коронавирусом. Напомним, ранее под карантин приготовили пансионат «Заря» в Курортном районе Петербурга.

Кроме того, штаб рекомендовал региональным властям при распределении медицинских масок исходить из необходимости первоочередного обеспечения врачей и других лиц, контактирующих с заболевшими. О дефиците масок в Петербурге — читайте в материале «Фонтанки».

Минтруд России должен предоставить предложения по приостановке санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году. Ранее главный санитарный врач Петербурга Ольга Башкетова подписала постановление, согласно которому закрыта плановая госпитализация в стационарные учреждения города, диспансеризация, плановая вакцинация для детей и взрослых, а также восстановительное и санаторно-курортное лечение, если на него нет направления.

«Фонтанка» следит за ситуацией вокруг пандемии COVID-19 в режиме онлайн. 24 марта стало известно о новых ограничениях Смольного в связи с угрозой заражения.

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Комментарии (2)

Kit.
Откуда они возьмут спиртосодержащие косметические средства, если они столько лет выдавливали эти средства с рынка?
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