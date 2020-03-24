Ночные клубы и кальянные падут жертвами коронавируса. Правительство готовит новые ограничения

Правительство РФ поручило регионам ввести новые ограничения в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующие распоряжения вице-премьер Татьяна Голикова дала по итогам заседания оперативного штаба 24 марта.

Среди мер — приостановка деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также иных развлекательных и досуговых заведений.

Также властям регионов предписывают ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. А Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ осуществлять контроль за соблюдением ограничений.