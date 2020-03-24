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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 19:11
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Ночные клубы и кальянные падут жертвами коронавируса. Правительство готовит новые ограничения

Правительство РФ поручило регионам ввести новые ограничения в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующие распоряжения вице-премьер Татьяна Голикова дала по итогам заседания оперативного штаба 24 марта.

Среди мер — приостановка деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также иных развлекательных и досуговых заведений.

Также властям регионов предписывают ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. А Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ осуществлять контроль за соблюдением ограничений.

Петербургские власти ранее запретили проведение мероприятий численностью более 50 человек, закрыли кинотеатры. Сегодня к ним добавились фитнес-центры, бассейны и фудкорты. Рестораны с отдельным входом не могут обслуживать более 50 человек.

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Комментарии (4)

sakorol
Бани, бани не трогайте, ироды
Snaky
"и кальянные" - молодец Виталий Валентинович! Добился таки своего... А как визжал в микрофон по поводу кальянных и дам с низкой социальной ответственностью дня два назад... Соловьёв бы позавидовал. Правда я так и не понял, из-за чего он на ночных бабочек обиделся. :)))
dedmoroz_5e4d8827384c2
Многих из перечисленных лучше закрыть навсегда, и после вирусов и курсов.
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