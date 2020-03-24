Как сообщает пресс-служба Выборгской епархии РПЦ, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Спасо-Преображенский кафедральный собор будут принесены Коневская икона Пресвятой Богородицы и мощи преподобного Арсения Коневского.

«Всех вас призываю на совместную молитву, чтобы Господь оградил нашу землю от пагубного поветрия. Обратимся ко Христу, к Матери Божией и к святому заступнику наших северных земель, преподобному Арсению, чтобы Покровом Пречистой Девы были они ограждены. С нами Бог!» — цитирует епископа Выборгского и Приозерского Игнатия пресс-служба.

Святыни Коневского монастыря пробудут в Выборге с 27 по 29 марта и будут открыты для поклонения с утра до вечера. Затем епископ проедет с ними по территории Карельского перешейка. При хорошей погоде планируются остановки во Всеволожске и Приозерске.



Напомним, накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился создать рабочую группу, которая будет координировать деятельность церковных учреждений при пандемии коронавируса. Ранее прихожанам перестали подставлять для целования крест и руки священника, а после причастия каждого верующего ложку для вина стали дезинфицировать спиртом и окунанием в купель.

