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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 18:10
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В Выборге верующих оградят от коронавируса святынями Коневского монастыря

В Ленобласти верующих призвали принять участие в совместной молитве и поклониться святыням Коневского монастыря. По мнению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, подобные меры оградят православный мир от пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Выборгской епархии РПЦ, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Спасо-Преображенский кафедральный собор будут принесены Коневская икона Пресвятой Богородицы и мощи преподобного Арсения Коневского.

Фото: Пресс-служба Выборгской епархии
Фото: Пресс-служба Выборгской епархии

«Всех вас призываю на совместную молитву, чтобы Господь оградил нашу землю от пагубного поветрия. Обратимся ко Христу, к Матери Божией и к святому заступнику наших северных земель, преподобному Арсению, чтобы Покровом Пречистой Девы были они ограждены. С нами Бог!» — цитирует епископа Выборгского и Приозерского Игнатия пресс-служба.

Святыни Коневского монастыря пробудут в Выборге с 27 по 29 марта и будут открыты для поклонения с утра до вечера. Затем епископ проедет с ними по территории Карельского перешейка. При хорошей погоде планируются остановки во Всеволожске и Приозерске.

Напомним, накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился создать рабочую группу, которая будет координировать деятельность церковных учреждений при пандемии коронавируса. Ранее прихожанам перестали подставлять для целования крест и руки священника, а после причастия каждого верующего ложку для вина стали дезинфицировать спиртом и окунанием в купель.

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Комментарии (2)

OldObyvatel
Ересь какая-то! Поп Кирюха объявил пандемию божьей милостью, а выборгские попы от милости божьей святынями огораживаются.
Чудны дела твои, Господи!
Ни черта не понять.
Alexander_5e4cfced16b74
это серьезно? а как же Постановление, которым вводятся дополнительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге?

ясно же сказано: "С 26 марта по 30 апреля 2020 года временно приостанавливается проведение досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых и торгово-развлекательных центрах)."
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