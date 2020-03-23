Сам не плошай. У РПЦ появится рабочая группа по координации работы в условиях пандемии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился создать рабочую группу. Она будет координировать деятельность церковных учреждений при пандемии коронавируса.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Московского патриархата 23 марта. Координацией работы РПЦ, взаимодействием с органами госвласти будут заниматься девять служителей церкви.
Председателем назначен управделами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Кроме него, в состав вошли его заместитель епископ Зеленоградский Савва, секретарь патриарха в Москве протопресвитер Владимир Диваков, личный секретарь архимандрит Алексий, председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, зампред отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и глава Правового управления Московской патриархии игумения Ксения.
Пандемию коронавируса патриарх Кирилл называет милостью Божьей, которая может подтолкнуть людей к вере. Он уже утвердил тексты молитв, которые должны защитить верующих от смертельной инфекции. Священный Синод ещё 17 марта согласовал инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игуменьям монастырей о том, как противостоять COVID-19. Она, к примеру, диктует после причастия каждого верующего дезинфицировать ложку для вина спиртом и окунанием в купель. Кроме того, предписано не давать прихожанам для целования крест и руки священника.