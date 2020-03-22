FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
78.04р84.16р
22.03.2020 14:39
12
Печать

Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса милостью Божьей

Пандемия коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей к вере. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 22 марта.

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — цитирует патриарха РИА Новости.

Глава РПЦ призвал каждого посмотреть на себя с критической точки зрения и «с надеждой на Господа проходить эти испытания». По его словам, эпидемия должна помочь людям понять, что человеческая цивилизация находится в большом кризисе.

Ранее патриарх Кирилл утвердил тексты молитв, которые должны защитить верующих от коронавируса. Впервые они прозвучали на патриаршей службе в Переделкино в храме Святого благоверного князя Игоря Черниговского.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Гундяеву, Смирнову, им пора вслед за их корешем Чаплиным.. труба зовет с милостью божьей...
Pilat
Молитва, молитва и еще раз молитва, спасет вас от любого вируса. Особенно это хорошо сработало в католической Италии.
Чёрт Опасный
Кто-то удивлён?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний