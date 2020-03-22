Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса милостью Божьей

Пандемия коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей к вере. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 22 марта.



«Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — цитирует патриарха РИА Новости.



Глава РПЦ призвал каждого посмотреть на себя с критической точки зрения и «с надеждой на Господа проходить эти испытания». По его словам, эпидемия должна помочь людям понять, что человеческая цивилизация находится в большом кризисе.

