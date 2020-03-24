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24.03.2020 08:39
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«Крета» перелетела через отбойник и врезалась в грузовик у метро «Автово»

Авария с двумя пострадавшими произошла рано утром 24 марта на путепроводе у метро «Автово» в Кировском районе Петербурга. Легковушка вылетела на встречку и угодила под грузовик.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 6 часов утра водитель «Хендай Крета», перелетев через отбойник, столкнулся с грузовым «Хендай АФ». В результате ДТП, мужчину 1963 года рождения, который был за рулем «Креты», госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, МЧС пришлось резать автомобиль специальными ножницами, чтобы достать пострадавшего.

Водитель грузовика получил травмы средней степени тяжести. Причины аварии устанавливаются.

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Комментарии (2)

veteran78
Вот не знал что у хенде воздушная подушка для преодоления отбойников есть.
sektor7
57 лет. Возраст даёт знать
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