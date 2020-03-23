«Установлен контакт с гражданами, прибывшими из-за рубежа». В Смольном уточнили ситуацию с «удаленкой» в молодежном комитете

Пресс-служба администрации губернатора сообщает 23 марта, что сотрудник комитета по молодежной политике с симптомами ОРВИ был госпитализирован в больницу им. С. П. Боткина. Ранее весь комитет перевели на удаленную форму работы.

«В ходе эпидемиологического расследования был установлен контакт с гражданами, прибывшими из-за рубежа, — говорится в сообщении. — Комитет по молодежной политике находится в отдельно стоящем здании. Был установлен круг контактов заболевшей с другими сотрудниками. Проведены все необходимые исследования, госслужащие соблюдают режим самоизоляции и выполняют работу дистанционно»