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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 17:50
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«Установлен контакт с гражданами, прибывшими из-за рубежа». В Смольном уточнили ситуацию с «удаленкой» в молодежном комитете

Пресс-служба администрации губернатора сообщает 23 марта, что сотрудник комитета по молодежной политике с симптомами ОРВИ был госпитализирован в больницу им. С. П. Боткина. Ранее весь комитет перевели на удаленную форму работы.

«В ходе эпидемиологического расследования был установлен контакт с гражданами, прибывшими из-за рубежа, — говорится в сообщении. — Комитет по молодежной политике находится в отдельно стоящем здании. Был установлен круг контактов заболевшей с другими сотрудниками. Проведены все необходимые исследования, госслужащие соблюдают режим самоизоляции и выполняют работу дистанционно»

Ранее стало известно, что после эпидемиологического расследования Роспотребнадзора комитет перешел на удаленную форму работы. «Фонтанка» следит за ситуацией вокруг пандемии коронавируса в режиме онлайн.

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