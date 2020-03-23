СК возбудил дело в отношении главы запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа». 62-летнего Чубарова обвиняют в организации беспорядков

Как сообщает 23 марта пресс-служба ведомства, 25 февраля 2014 года Чубаров, зная о внеочередном заседании сессии депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, на котором должны были рассматривать отчет правительства, поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания.

Следственный комитет спустя шесть лет нашел доказательства причастности председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова к массовым беспорядкам у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым.

«Во исполнение поручения Чубарова сторонники организации с применением силы заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии "Русское единство"», — уверены в СК.



Тогда не только было сорвано заседание сессии депутатов Верховного Совета, но и пострадали не менее 80 крымчан, двое из которых — мужчина и женщина — скончались.



В 2016 году организация, которую возглавляет Чубаров, была признана в Крыму экстремистской, а её деятельность запрещена.



В сентябре 2017 года Верховный суд Республики Крым приговорил зама Чубарова — Ахтема Чийгоза к 8 годам лишения свободы за организацию указанных беспорядков.



Сейчас дело по статье 212, часть1, возбуждено непосредственно в отношении главы «Меджлиса».

