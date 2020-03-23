Россия ограничила экспорт круп из-за коронавируса
Россельхознадзор принял решение временно прекратить экспорт из страны всех видов круп.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — цитирует 23 марта заявление ведомства РИА «Новости».
О введении запрета заместитель руководителя Россельхознадзора сообщила в письме территориальным органам.
Напомним, ранее министр промышленности и торговли Российской Федерации заверил, что запасов продуктов российским ретейлерам хватит на два месяца.