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19.03.2020 14:28
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Антисептиков нет, приходите в понедельник. Мантуров рассказал, когда в аптеки вернется гель для рук

Министр промышленности и торговли Российской Федерации заявил, что у ретейлеров хватит продуктов на несколько месяцев, а аптеки восполнят дефицит санитайзеров уже на следующей неделе.

«Дефицит постепенно будет спадать, имеется в виду дефицит на полках в аптеках. <...> И в аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели», — цитирует 19 марта заявление Дениса Мантурова РИА Новости.

По его словам, спрос на санитайзеры «кратно превышает» поставки в торговые сети. Министр заверил, что промышленность страны способна обеспечить россиян гелем для рук.

Также он заверил, что запасов продуктов российским магазинам должно хватить на два месяца.

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Комментарии (4)

BrotherRabbit
"Министр заверил, что промышленность страны способна обеспечить россиян гелем для рук." О как! Вот это и есть тот самый прорыв. Или рывок. Промышленность страны способна обеспечить россиян гелем для рук! А вы говорите "мировая бензоколонка, сырьевой придаток...", злопыхатели хреновы. Другой вопрос, конечно, напрашивается: ежели промышленность страны действительно способна обеспечить россиян гелем для рук, то отчего этого геля нет в продаже? Что мешает промышленности страны реализовать свою потенциальную способность на практике: то есть взять и обеспечить?
Cashmare
не нужны нам ваши унитайзеры буржуйские, верните тройной одеколон и огуречный лосьон!
AT11
А может Мантуров продаст дом на Невском, купленный на отмытые деньги Евтуховым и купит всем антисептик?
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