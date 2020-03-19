Антисептиков нет, приходите в понедельник. Мантуров рассказал, когда в аптеки вернется гель для рук

Министр промышленности и торговли Российской Федерации заявил, что у ретейлеров хватит продуктов на несколько месяцев, а аптеки восполнят дефицит санитайзеров уже на следующей неделе.



«Дефицит постепенно будет спадать, имеется в виду дефицит на полках в аптеках. <...> И в аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели», — цитирует 19 марта заявление Дениса Мантурова РИА Новости.

По его словам, спрос на санитайзеры «кратно превышает» поставки в торговые сети. Министр заверил, что промышленность страны способна обеспечить россиян гелем для рук.