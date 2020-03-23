«Балтийский патриот» пришёл из Эквадора в Петербург с заболевшими матросами. В больницу увезли двоих

В региональном Роспотребнадзоре подтвердили, что проверяли рифер — как и любой корабль, который приходит из неблагонадежной заграницы. Особое внимание судну, впрочем, уделили: с жалобами на самочувствие обратились двое.

О заболевших матросах на борту Baltic Patriot, которое 23 марта пришвартовалось на территории Канонерского судоремонтного завода, «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, судно из Эквадора встретила скорая, в больницу забрали двоих, а проход на борт для посторонних «закрыли до особых распоряжений».

Грузовое судно под флагом Либерии отработало заход в чужой порт в условиях коронавируса. Пребывание в Петербурге экипаж начал с проверки Роспотребнадзора, госпитализация понадобилась двоим.

«Двух человек госпитализировали. У них соматические заболевания, с инфекционными они не связаны», — заверили в ведомстве, отметив, что изоляция экипажу не требуется, поскольку карантинные две недели прошли в дороге.



По данным открытых источников, Baltic Patriot покинул порт Пуэрто-Боливар 3 марта, сегодня утром зашёл в Петербург. Рефрижераторное судно предназначено для перевозки скоропортящихся продуктов. Его обработкой занимается «Терминал Святого Петра». В компании сообщили, что рифер прошёл проверку: «Предварительно, то, чего мы опасались, не подтвердилось».



В Петербурге с начала эпидемии зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом, ещё одного лечат в Ленинградской области. Двое исцелились, их выписали.

«Фонтанка» следит за ситуацией вокруг пандемии в стране и мире.

