«Все.онлайн»: правительство объединило полезные сервисы для находящихся на карантине россиян на одном сайте

Для находящихся на карантине по коронавирусу жителей России заработал сайт «Все.онлайн», объединяющий сервисы, необходимые для комфортной жизни в условиях изоляции. Большинство из них предоставляют свои услуги бесплатно или на специальных условиях. Об этом в рамках оперативного совещания с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



«Из-за коронавируса люди вынуждены сейчас ограничивать себя и находиться дома, общаться фактически только через Интернет. Многие, чтобы перейти на удалённую работу или дистанционное обучение, используют различные онлайн-площадки. Чтобы помочь им в такой ситуации, мы обеспечим бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам. <…> Информация о таких сервисах будет собрана на едином интернет-ресурсе «Вcе.онлайн», который начнёт работать с сегодняшнего дня, с 23 марта», — заявил Мишустин.

