«Все.онлайн»: правительство объединило полезные сервисы для находящихся на карантине россиян на одном сайте
Для находящихся на карантине по коронавирусу жителей России заработал сайт «Все.онлайн», объединяющий сервисы, необходимые для комфортной жизни в условиях изоляции. Большинство из них предоставляют свои услуги бесплатно или на специальных условиях. Об этом в рамках оперативного совещания с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Из-за коронавируса люди вынуждены сейчас ограничивать себя и находиться дома, общаться фактически только через Интернет. Многие, чтобы перейти на удалённую работу или дистанционное обучение, используют различные онлайн-площадки. Чтобы помочь им в такой ситуации, мы обеспечим бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам. <…> Информация о таких сервисах будет собрана на едином интернет-ресурсе «Вcе.онлайн», который начнёт работать с сегодняшнего дня, с 23 марта», — заявил Мишустин.
Уже сейчас на сайте представлены порядка 60 ресурсов, с помощью которых можно получить консультацию по вопросам коронавируса, заказать продукты и готовую еду, воспользоваться такси, на особенных условиях оплатить услуги интернет-провайдера, оформить бесплатную подписку на прослушивание музыки, чтение книг или просмотр фильмов, а также многое другое. Список планируют расширять.
Напомним, в России официально подтверждены 438 случаев заболевания коронавирусом, из них 71 — за последние сутки. В стране не зафиксировано ни одного человека, погибшего от новой инфекции.