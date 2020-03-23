Для Германа Грефа закончился карантин, а девушка Бонда, «кажется, выздоровела»

С началом рабочей недели в офисе после двухнедельного отсутствия появился председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщается в релизе учреждения от 23 марта.



После возвращения из поездки в ряд стран Европы Греф самоизолировался и две недели работал на удаленке. В соцсетях он рассказывал, что продолжает «полноценную работу», а его рабочее место организовано за городом.



При этом на дистанционную работу была переведена и часть сотрудников Сбербанка. Это было сделано не из-за их контактов с потенциальными переносчиками вируса, а из-за заботы об их здоровье и нормальном функционировании системы Сбербанка. Греф в обращении к сотрудникам перед этим попросил их заниматься своим здоровьем и позаботиться о представителях старшего поколения семей.

