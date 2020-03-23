Для Германа Грефа закончился карантин, а девушка Бонда, «кажется, выздоровела»
С началом рабочей недели в офисе после двухнедельного отсутствия появился председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщается в релизе учреждения от 23 марта.
После возвращения из поездки в ряд стран Европы Греф самоизолировался и две недели работал на удаленке. В соцсетях он рассказывал, что продолжает «полноценную работу», а его рабочее место организовано за городом.
При этом на дистанционную работу была переведена и часть сотрудников Сбербанка. Это было сделано не из-за их контактов с потенциальными переносчиками вируса, а из-за заботы об их здоровье и нормальном функционировании системы Сбербанка. Греф в обращении к сотрудникам перед этим попросил их заниматься своим здоровьем и позаботиться о представителях старшего поколения семей.
Одновременно с выходом из самоизоляции главы Сбербанка заявила о победе над Covid-19 и одна из первых звезд, заразившихся коронавирусом, — девушка Бонда Ольга Куриленко. На своей страничке в instagram она проиллюстрировала заявление редким фото с сыном:
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Happy Mother’s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered 🙏 To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! I’m fine! And now I’m just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. 🙏 Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!! 💪 #coronavirus #коронавирус
«Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3–4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!!» (Авторский текст сохранен. — Прим. ред.)
О своей болезни модель и актриса сообщила также в своих соцсетях 15 марта.