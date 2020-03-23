В автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений до конца рабочей недели движение транспорта ограничено по полосам. Там ведутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы.



Как сообщает Дирекция КЗС Петербурга, с 23 по 24 марта ограничения действуют в транспортном отсеке Финской стороны, то есть на внешнем кольце, а с 24 по 26 марта их введут на внутреннем — в транспортном отсеке Невской стороны.

Кроме того, для ввода и вывода подъемной техники въезд в тоннель могут полностью перекрывать на непродолжительное время. По регламенту оно составляет не более 7–10 минут.