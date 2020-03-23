FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
78.04р84.16р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 12:12
0
Печать

Движение в тоннеле дамбы ограничили для планового ремонта

Фото: Дирекция КЗС Петербурга

В автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений до конца рабочей недели движение транспорта ограничено по полосам. Там ведутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщает Дирекция КЗС Петербурга, с 23 по 24 марта ограничения действуют в транспортном отсеке Финской стороны, то есть на внешнем кольце, а с 24 по 26 марта их введут на внутреннем — в транспортном отсеке Невской стороны.

Кроме того, для ввода и вывода подъемной техники въезд в тоннель могут полностью перекрывать на непродолжительное время. По регламенту оно составляет не более 7–10 минут.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний