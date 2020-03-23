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23.03.2020 11:51
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Водителей со смартфонами в руках будут ловить камеры — этому учится нейросеть

ГИБДД планирует установить на дорогах высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов и ремней безопасности.

Как пишет 23 марта «Коммерсантъ», программное обеспечение построено на технологиях нейросетей и Big Data. Сейчас оно проходит тестирование. О массовом применении таких камер пока речи не идёт, сначала их опробуют в Москве — если местное УГИБДД примет положительное решение. Прежде всего, производитель должен подтвердить эффективность устройств и получить необходимые сертификаты.

Технология разработана корпорацией «Строй Инвест Проект». Московский Центр организации дорожного движения и Госавтоинспекция уже опробовали камеры. Они фиксируют момент, когда человек, находящийся за рулём, не пристегнут и подносит к уху смартфон. Автовладелец получит штраф и, если управлял машиной кто-то другой, сможет переписать его на виновника в рамках обжалования.

С 2007 года в России водителям запрещено разговаривать по телефону без hands-free, штраф составляет 1,5 тысячи рублей. С тех пор появилось множество устройств, не упомянутых в ПДД: люди, находясь за рулём, могут фотографировать, вести трансляцию и публиковать посты в соцсетях, отмечают в Госдуме.

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Комментарии (6)

ProstoZloy
"люди, находясь за рулём, могут фотографировать, вести трансляцию и публиковать посты в соцсетях, отмечают в Госдуме." И что самое "страшное" - все это они могут делать, даже не прикасаясь к гаджетам. Предложил тебе ГИББДун дунуть в алкотестер из Ашана - и он уже "звезда ютуба"! ;)
Sibir_5e4d67bbb7aea
опять распил бюджета... пяток лет назад в Питере чины щеки надували что пары алкоголя у водителя будут на дистанции видеть... На Мурманке даже недельку стояли... в итоге пшик....
Vahmistroff
«Строй Инвест Проект», запрещать и штрафовать выгоднее, чем строить и проектировать? Конечно, да, ибо генерировать "отнятую стоимость" (всевозможные поборы, штрафы, платные стоянки, шлагбаумы и запреты) большого ума не надо, гораздо труднее генерировать стоимость добавленную.
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