Водителей со смартфонами в руках будут ловить камеры — этому учится нейросеть

Как пишет 23 марта «Коммерсантъ» , программное обеспечение построено на технологиях нейросетей и Big Data. Сейчас оно проходит тестирование. О массовом применении таких камер пока речи не идёт, сначала их опробуют в Москве — если местное УГИБДД примет положительное решение. Прежде всего, производитель должен подтвердить эффективность устройств и получить необходимые сертификаты.

Технология разработана корпорацией «Строй Инвест Проект». Московский Центр организации дорожного движения и Госавтоинспекция уже опробовали камеры. Они фиксируют момент, когда человек, находящийся за рулём, не пристегнут и подносит к уху смартфон. Автовладелец получит штраф и, если управлял машиной кто-то другой, сможет переписать его на виновника в рамках обжалования.

С 2007 года в России водителям запрещено разговаривать по телефону без hands-free, штраф составляет 1,5 тысячи рублей. С тех пор появилось множество устройств, не упомянутых в ПДД: люди, находясь за рулём, могут фотографировать, вести трансляцию и публиковать посты в соцсетях, отмечают в Госдуме.