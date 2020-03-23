Снижение загруженности дорог в Петербурге зафиксировал сервис «Яндекс.Пробки» утром 23 марта. Автомобилисты утверждали, что машин стало меньше, ещё в конце прошлой недели, но сервис сильных отклонений от обычных показателей не замечал.



Уже к 9 часам утра загруженность дорог Петербурга снизилась с «жёлтых» 4 баллов до «зелёных» 3. Обычно максимум по утрам составляет 6 баллов (а 18, 19 и 20 марта было по 5 баллов), при этом к 9 часам показатель, как правило, снижается на одну единицу.

В дни школьных каникул пробок всегда становится меньше. Вероятно, влияние оказал и переход на удалённую работу многих сотрудников офисов в связи с распространением коронавируса.