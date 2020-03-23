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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

23.03.2020 09:32
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Вслед за автомобилистами «Яндекс» заметил, что улицы опустели

Снижение загруженности дорог в Петербурге зафиксировал сервис «Яндекс.Пробки» утром 23 марта. Автомобилисты утверждали, что машин стало меньше, ещё в конце прошлой недели, но сервис сильных отклонений от обычных показателей не замечал.

Уже к 9 часам утра загруженность дорог Петербурга снизилась с «жёлтых» 4 баллов до «зелёных» 3. Обычно максимум по утрам составляет 6 баллов (а 18, 19 и 20 марта было по 5 баллов), при этом к 9 часам показатель, как правило, снижается на одну единицу.

В дни школьных каникул пробок всегда становится меньше. Вероятно, влияние оказал и переход на удалённую работу многих сотрудников офисов в связи с распространением коронавируса.

Тем не менее крупные пробки есть. Так, затор образовался, как обычно, на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом — пользователи навигатора отметили там ДТП.

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Комментарии (1)

sektor7
Уже и улицы пустые, но эти автолюбители умудряются пробку собирать в одном и том же месте.
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