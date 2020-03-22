Собянин заверил, что не закроет московское метро. «Потом полгода будем восстанавливать»

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что закрыть метро в столице невозможно технически, и сказал, что все разговоры о приостановке работы подземки — это «чушь и глупости».



Его слова 22 марта приводит ТАСС. По убеждению Собянина, столичное метро устроено таким образом, что остановить его работу затруднительно, и это непременно скажется на технической стороне вопроса. «Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», — цитирует его издание.

