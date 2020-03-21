Aurora Borealis раскрасила ленинградское небо в сиреневый и изумрудный
Северное сияние полыхало в небе над Ладожским озером в ночь на 21 марта. Запечатлеть небесное представление успел фотограф Александр Спиридонов.
Волны ярко-зеленых, а затем нежно-сиреневых сполохов наблюдал в Приозерском районе Ленинградской области.
В последний раз северное сияние в небе под Петербургом можно было увидеть 7 февраля.
Северное сияние — результат столкновения солнечного ветра с атмосферой Земли. Желтый, зеленый и красный цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе, а за синие и фиолетовые оттенки отвечает азот.