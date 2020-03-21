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Aurora Borealis раскрасила ленинградское небо в сиреневый и изумрудный

Северное сияние полыхало в небе над Ладожским озером в ночь на 21 марта. Запечатлеть небесное представление успел фотограф Александр Спиридонов.

Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов

Волны ярко-зеленых, а затем нежно-сиреневых сполохов наблюдал в Приозерском районе Ленинградской области.

Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов
Автор фото читатель «Фонтанки» Александр Спиридонов

В последний раз северное сияние в небе под Петербургом можно было увидеть 7 февраля.

Северное сияние — результат столкновения солнечного ветра с атмосферой Земли. Желтый, зеленый и красный цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе, а за синие и фиолетовые оттенки отвечает азот.

© Фонтанка.Ру

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