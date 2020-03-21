Государственный Эрмитаж продолжает работу, несмотря на объявленный карантин и отсутствие посетителей. Ролик, рассказывающий о буднях сотрудников, опубликован в группе музея во «ВКонтакте» 21 марта.
На видео запечатлена работа отдела научной документации, столярной и реставрационной мастерских. Сходить на экскурсию в Эрмитаж теперь можно онлайн.
17 марта Министерство культуры из-за коронавируса закрыло для посещения все федеральные учреждения культуры, в том числе Эрмитаж, Русский музей, пригородные музеи-заповедники, Мариинский, Александринский, Большой драматический театры.