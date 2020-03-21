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21.03.2020 19:15
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Эрмитаж показал, как работает в условиях карантина

Государственный Эрмитаж продолжает работу, несмотря на объявленный карантин и отсутствие посетителей. Ролик, рассказывающий о буднях сотрудников, опубликован в группе музея во «ВКонтакте» 21 марта.

На видео запечатлена работа отдела научной документации, столярной и реставрационной мастерских. Сходить на экскурсию в Эрмитаж теперь можно онлайн.

17 марта Министерство культуры из-за коронавируса закрыло для посещения все федеральные учреждения культуры, в том числе Эрмитаж, Русский музей, пригородные музеи-заповедники, Мариинский, Александринский, Большой драматический театры.

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Комментарии (2)

Это бесподобно, спасибо большое. С уважением, Смирнова Мария.
Владимир Максимов
Очень большая просьба: то, что вы отсняли онлайн, выложите отдельными роликами, чтобы была серия оффлайн. Вы очень интересно рассказываете, как жалко, что это потом нельзя увидеть.
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