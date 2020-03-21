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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

21.03.2020 00:33
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Тунис ушел в самоизоляцию в условиях пандемии

Президент Туниса Каис Саид объявил о круглосуточной общенациональной самоизоляции жителей для борьбы с распространением в стране нового коронавируса

Как сообщает The Daily Star, власти североафриканской страны не сообщили о том, как долго продлится такой режим.

В стране пока официально зарегистрировано 54 случая заражения новым коронавирусом, один пациент с вирусом умер, двое полностью выздоровели.

Ранее Тунис закрыл границы и ввел комендантский час с шести вечера до шести утра местного времени.

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Комментарии (1)

kukuruzza
Тунис —женского рода.Тунисяне просят россиян так называть страну давно.Не приживается.
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