В Петербурге полиция продолжает бороться с коронавирусом задержанием активистов. В отделы увезли 8 человек
Число задержанных во время одиночных пикетов в Петербурге выросло до восьми человек. По словам активистов, полицейские настаивают, что демонстрация плакатов не согласуется с запретом массовых мероприятий в условиях коронавируса.
Как рассказывают сами активисты в телеграм-каналах, к задержанной Ольге Смирновой присоединились Анна Межова, Александра Козичева, Павел Иванкин, Илья Барашкин, Николай Пчельников и Илья Ткаченко.
Последний развернул постановления о запрете публичных массовых мероприятий в Санкт-Петербурге. Его коллеги по пикету протестовали против обнуления президентских сроков Владимира Путина и поправок в Конституцию. Об этом успел сообщить автор телеграмм-канала «Объектив реалий» Ян Кутин, после чего сам был приглашён прокатиться до отдела.
Лимит на досуговые мероприятия в 50 человек 18 марта подписал губернатор Александр Беглов из-за распространения коронавируса. Активисты не увидели в нём препятствий для одиночных пикетов, однако полиция читает документ иначе и выделяет запрет не только н массовые, но и на все публичные мероприятия.