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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 22:49
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В Петербурге полиция продолжает бороться с коронавирусом задержанием активистов. В отделы увезли 8 человек

Число задержанных во время одиночных пикетов в Петербурге выросло до восьми человек. По словам активистов, полицейские настаивают, что демонстрация плакатов не согласуется с запретом массовых мероприятий в условиях коронавируса.

Как рассказывают сами активисты в телеграм-каналах, к задержанной Ольге Смирновой присоединились Анна Межова, Александра Козичева, Павел Иванкин, Илья Барашкин, Николай Пчельников и Илья Ткаченко.

Последний развернул постановления о запрете публичных массовых мероприятий в Санкт-Петербурге. Его коллеги по пикету протестовали против обнуления президентских сроков Владимира Путина и поправок в Конституцию. Об этом успел сообщить автор телеграмм-канала «Объектив реалий» Ян Кутин, после чего сам был приглашён прокатиться до отдела.

Лимит на досуговые мероприятия в 50 человек 18 марта подписал губернатор Александр Беглов из-за распространения коронавируса. Активисты не увидели в нём препятствий для одиночных пикетов, однако полиция читает документ иначе и выделяет запрет не только н массовые, но и на все публичные мероприятия.

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Комментарии (5)

260703581
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VotONOkak
Удобненько!! Славненько!! Прикрываясь короной - запретить на пару лет все демонстрации, шествия и митинги!!! Вовремя америкосы выпустили!! Так и ,сейчас, из бюджета страны лярды в компании друзей путлера перегонят на «спасение их новых мечт»...
Djnyana
если они не пьяны, отпустите уже их..)
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