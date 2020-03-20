Активисты 20 марта поспорили с полицией о том, запрещены ли в Петербурге одиночные пикеты в связи с коронавирусом. Разночтения вызвало постановление Смольного о запрете на проведение массовых мероприятий, над которым сейчас гадают торговые центры и рестораны.

В Петербурге у входа на станцию метро «Чернышевская» 20 марта сотрудники полиции задержали активистку Ольгу Смирнову, которая стояла в одиночном пикете в поддержку математика Азата Мифтахова. Ранее между ее соратницей и правоохранителями вышел спор о постановлении Смольного, запрещающем массовые мероприятия из-за коронавируса.

В постановлении правительства дословно говорится: «Запретить до 30.04.2020 проведение на территории Санкт-Петербурга спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий». Активисты указывают ключевое — под запрет попадают разнообразные, но именно массовые мероприятие, каким одиночный пикет не является.



Сотрудники полиции, в свою очередь, трактуют документ иначе: что запрещены все без исключения публичные мероприятия. Чуть позже на этом месте задержали Ольгу Смирнову, которая встала в одиночный пикет.



Даже в самом Смольном чиновники читают текст документа по-разному. К примеру, в этом же постановлении сказано о приостановлении проведения мероприятий в зданиях и помещениях численностью более 50 человек. Вице-губернатор по соцполитике Олег Эргашев считает, что максимально полсотни людей может одновременно находиться в ресторанах, торговых центрах и фитнес-клубах. А вот профильный комитет по промышленной политике, инновациям и туризму ранее сообщал, что не рассылает предпринимателям таких предписаний, только рекомендации Роспотребнадзора.

