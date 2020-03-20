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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 20:24
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У метро «Чернышевская» полиция задержала активиста за одиночный пикет

В Петербурге у входа на станцию метро «Чернышевская» 20 марта сотрудники полиции задержали активистку Ольгу Смирнову, которая стояла в одиночном пикете в поддержку математика Азата Мифтахова. Ранее между ее соратницей и правоохранителями вышел спор о постановлении Смольного, запрещающем массовые мероприятия из-за коронавируса.

Активисты 20 марта поспорили с полицией о том, запрещены ли в Петербурге одиночные пикеты в связи с коронавирусом. Разночтения вызвало постановление Смольного о запрете на проведение массовых мероприятий, над которым сейчас гадают торговые центры и рестораны.

Метропикет СПб

В постановлении правительства дословно говорится: «Запретить до 30.04.2020 проведение на территории Санкт-Петербурга спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий». Активисты указывают ключевое — под запрет попадают разнообразные, но именно массовые мероприятие, каким одиночный пикет не является.

Сотрудники полиции, в свою очередь, трактуют документ иначе: что запрещены все без исключения публичные мероприятия. Чуть позже на этом месте задержали Ольгу Смирнову, которая встала в одиночный пикет.

Даже в самом Смольном чиновники читают текст документа по-разному. К примеру, в этом же постановлении сказано о приостановлении проведения мероприятий в зданиях и помещениях численностью более 50 человек. Вице-губернатор по соцполитике Олег Эргашев считает, что максимально полсотни людей может одновременно находиться в ресторанах, торговых центрах и фитнес-клубах. А вот профильный комитет по промышленной политике, инновациям и туризму ранее сообщал, что не рассылает предпринимателям таких предписаний, только рекомендации Роспотребнадзора.

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Комментарии (5)

Олег Самойленко
Vitor/ Она работает. Это у неё совмещение профессий. Основная работа будет вечером на Невском. Возможно, за стояние с плакатиком она ничего не получает. Среди них много неадекватов. работающих за стакан или дозу. Помните одну из таких, зарезанную пьяной своим трахальщиком ?
guga
Мусора вирус подходят к человекам.
vitor
Работать она не пробовала? Иди за стояние с плакатиком больше получает?
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