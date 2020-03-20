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20.03.2020 17:04
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Банкет не отменяется. Профильный комитет Смольного не рекомендует ТРЦ, фитнес-центрам и ресторанам ограничивать численность посетителей 50 людьми

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле разошелся с вице-губернатором Олегом Эргашевым в трактовке постановления губернатора, согласно которому в Петербурге временно приостанавливается проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50.

Ранее Эргашев сообщил журналистам, что работа ресторанов ограничиваться не будет, но численность посетителей не должна превышать 50 человек. По его словам, в ресторанах есть определенное количество столиков, и администрация может контролировать количество посетителей. Это же касается спортивных и торговых центров, а также фитнес-клубов, добавил он.

В комитете по промышленной политике сообщили, что не рассылают участникам рынка подобных предписаний. «Мы рассылаем предприятиям в сфере торговли и общепита рекомендации Роспотребнадзора и Минпромторга. Ни в тех, ни в других требования ограничивать численность посетителей 50 людьми нет. Иных рекомендаций комитет не рассылает», — сообщили в ведомстве.

При этом ТРЦ и фитнес-центры вольны трактовать постановление о численности досуговых мероприятий по своему усмотрению.

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
классно... казнить нельзя помиловать... в бассейне плавает менее 50 чел. в фитнесс-зоне тоже не более 50.... в раздевалках одномоментно не более 50. а в сумме это превышение...
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