Банкет не отменяется. Профильный комитет Смольного не рекомендует ТРЦ, фитнес-центрам и ресторанам ограничивать численность посетителей 50 людьми
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле разошелся с вице-губернатором Олегом Эргашевым в трактовке постановления губернатора, согласно которому в Петербурге временно приостанавливается проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50.
Ранее Эргашев сообщил журналистам, что работа ресторанов ограничиваться не будет, но численность посетителей не должна превышать 50 человек. По его словам, в ресторанах есть определенное количество столиков, и администрация может контролировать количество посетителей. Это же касается спортивных и торговых центров, а также фитнес-клубов, добавил он.
В комитете по промышленной политике сообщили, что не рассылают участникам рынка подобных предписаний. «Мы рассылаем предприятиям в сфере торговли и общепита рекомендации Роспотребнадзора и Минпромторга. Ни в тех, ни в других требования ограничивать численность посетителей 50 людьми нет. Иных рекомендаций комитет не рассылает», — сообщили в ведомстве.
При этом ТРЦ и фитнес-центры вольны трактовать постановление о численности досуговых мероприятий по своему усмотрению.