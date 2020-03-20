Стрельба на северо-востоке Петербурга. Полиция ищет «Форд Фокус»
В Петербурге произошла стрельба на Муринской дороге. Наряды ориентированы на поиск автомобиля с неизвестным мужчиной.
Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера 20 марта в ГУ МВД поступило сообщение о стрельбе рядом с магазином «Красное&Белое» на Муринской дороге, 84. По информации очевидцев, водитель «Форда Фокус» вышел из салона и произвел серию выстрелов из пистолета.
Очевидцы частично запомнили номер скрывшегося автомобиля. К Муринской дороге вызваны ближайшие наряды.