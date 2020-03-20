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20.03.2020 19:55
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Стрельба на северо-востоке Петербурга. Полиция ищет «Форд Фокус»

В Петербурге произошла стрельба на Муринской дороге. Наряды ориентированы на поиск автомобиля с неизвестным мужчиной.

Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера 20 марта в ГУ МВД поступило сообщение о стрельбе рядом с магазином «Красное&Белое» на Муринской дороге, 84. По информации очевидцев, водитель «Форда Фокус» вышел из салона и произвел серию выстрелов из пистолета.

Очевидцы частично запомнили номер скрывшегося автомобиля. К Муринской дороге вызваны ближайшие наряды.

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Комментарии (3)

krasnonosov
Понаехавшая лимита или дети гор балуются пукалками?
Lets
Из Траумата президентский электорат пошалил. Понять и простить
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