Мишустин прописал стройке лекарство от коронавируса

Для поддержки строительной отрасли в условиях коронавируса рабочим продлят разрешения на трудовую деятельность и субсидируют проценты по кредитам компаний, если рухнут продажи недвижимости. Об этом со ссылкой на подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным план устойчивого развития экономики 20 марта сообщает «Единый ресурс застройщиков».



Профильным ведомствам кабмина, в частности Минстрою, поручили с 20 марта проводить мониторинг финансового положения застройщиков и подрядчиков, работающих в этой сфере.

