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20.03.2020 16:05
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Мишустин прописал стройке лекарство от коронавируса

Для поддержки строительной отрасли в условиях коронавируса рабочим продлят разрешения на трудовую деятельность и субсидируют проценты по кредитам компаний, если рухнут продажи недвижимости. Об этом со ссылкой на подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным план устойчивого развития экономики 20 марта сообщает «Единый ресурс застройщиков».

Профильным ведомствам кабмина, в частности Минстрою, поручили с 20 марта проводить мониторинг финансового положения застройщиков и подрядчиков, работающих в этой сфере.

В случае если продажи недвижимости на первичном рынке упадут, компаниям в рамках проектного финансирования должны обеспечить субсидирование процентных ставок по кредитам. Также было решено продлить разрешения на работу для занятых в строительстве иностранцев. Напомним, ранее и в МВД пообещали из-за коронавируса продлевать визы всем иностранцам, вне зависимости от цели пребывания.

В Госдуму будет внесен законопроект, который приостанавливает применение штрафных санкций и включение объекта в реестр проблемных из-за более чем полугодовой задержки сроков ввода или передачи недвижимости дольщикам. Согласно плану, принять законопроект депутаты должны до 15 июня 2020 года.

До конца марта в случае необходимости профильным чиновникам предстоит разработать дополнительные меры поддержки отрасли.

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