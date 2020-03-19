«Независимо от цели въезда». МВД обещает из-за коронавируса продлевать визы всем иностранцам
МВД будет продлевать визы всем иностранным гражданам на территории России, вне зависимости от цели пребывания. Об этом 19 марта пишет РИА Новости.
Для продления визы будет достаточно обратиться в ближайший территориальный орган МВД РФ с заявлением в произвольной форме.
«Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен», — цитирует информагентство сообщение ведомства.
Гражданам, которые прибыли из стран с безвизовым режимом с Россией, срок пребывания также продлят без особых условий. Кроме того, в МВД уточнили, что возобновляют прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранной рабсилы, а также разрешений на работу иностранцам. Трудовые мигранты смогут получить новые патенты без выезда за пределы России.
Напомним, как писала «Фонтанка», ранее требование прекратить оформление мигрантов-нарушителей в Петербурге и Ленинградской области отдал подчиненным замначальника полицейского главка Баранов. Центры временного размещения для проштрафившихся иностранцев переполнены.