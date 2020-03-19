«Независимо от цели въезда». МВД обещает из-за коронавируса продлевать визы всем иностранцам

МВД будет продлевать визы всем иностранным гражданам на территории России, вне зависимости от цели пребывания. Об этом 19 марта пишет РИА Новости.



Для продления визы будет достаточно обратиться в ближайший территориальный орган МВД РФ с заявлением в произвольной форме.



«Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен», — цитирует информагентство сообщение ведомства.

