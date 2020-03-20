Штраф за угон каршеринга в Петербурге украинец оплатил, когда замаячило наказание посуровее. Принес квитанцию прямо в суд
Петербургские приставы добились уплаты уголовного штрафа от гражданина Украины, который похитил каршеринг «покататься». Он бегал от уплаты, пока дело не дошло до суда.
Как сообщает 20 марта пресс-служба УФССП по Петербургу, 30-летний украинец был осужден за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Ленинский районный суд Петербурга установил, что мужчина, не имея водительских прав, угнал каршеринговый автомобиль, чтобы покататься, и пользовался им вплоть до задержания.
В качестве наказания мужчине назначили штраф в размере 40 тысяч рублей в пользу государства. Исполнительный лист передали в Полюстровский отдел судебных приставов Красногвардейского района, где угонщика предупредили, что при неуплате штраф могут заменить более суровым наказанием. Мужчина заверил приставов, что все оплатит, и даже взял квитанцию, но денежных средств от него так и не поступило.
Тогда пристав отправил в суд ходатайство на замену наказания. Этого стимула оказалось достаточно: в суд должник явился с уже оплаченной квитанцией.