Штраф за угон каршеринга в Петербурге украинец оплатил, когда замаячило наказание посуровее. Принес квитанцию прямо в суд

Петербургские приставы добились уплаты уголовного штрафа от гражданина Украины, который похитил каршеринг «покататься». Он бегал от уплаты, пока дело не дошло до суда.



Как сообщает 20 марта пресс-служба УФССП по Петербургу, 30-летний украинец был осужден за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Ленинский районный суд Петербурга установил, что мужчина, не имея водительских прав, угнал каршеринговый автомобиль, чтобы покататься, и пользовался им вплоть до задержания.