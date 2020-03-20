«Наш бизнес — плевок на асфальте». Петербургские туроператоры хоронят свой бизнес

Коронавирус практически уничтожил туристическую отрасль. С начала марта продажи почти у всех турфирм обнулились. Чтобы хоть как-то удержаться на ногах, компании срочно сводят к нулю и расходы. Но тех, кто выживет, добьет новый курс рубля.

автор фото Евгений Гурко/Коммерсантъ

Туристический бизнес оказался в бедственном положении из-за коронавируса — виновника закрытия границ и фактической отмены авиаперелетов. Фирмы, агентства и туроператоры убеждают клиентов перенести бронирование на будущие, более спокойные времена. Часть путешественников идут навстречу, но остальные требуют оформить возврат здесь и сейчас.

Чтобы вернуть деньги за путевки, компании переезжают в офисы подешевле и отправляют в неоплачиваемый, как правило, отпуск сотрудников. Некоторые игроки рынка говорят — еще два месяца такой работы и придется закрываться.

Всего в Петербурге зарегистрированы и работают около 3,5 тысячи компаний, оказывающих туристические услуги. Ненулевую отчетность подает около тысячи фирм. По данным СПАРК, совокупная выручка городских туркомпаний (без учета «молчунов» и убыточных предприятий) в 2018 году составила 24,3 млрд, а общая чистая прибыль — 2,8 млрд. К этому надо добавить армию туристических фирм, оформленных как ИП. Из того, что видно в официальной отчетности, их совокупные налоговые отчисления составили около 500 млн рублей. Это не очень много, потому что большинство компаний работает на упрощенной системе налогообложения и платит единый налог на вмененный доход. Но это без НДС (то есть плюс еще несколько сотен миллионов рублей) и НДФЛ сотрудников, которых в отрасли работает не один десяток тысяч. Одним словом, несмотря на свои небольшие размеры, турфирмы до сих пор были важными участниками экономики города, которые приносили пользу не только своим владельцам, но и бюджету, а также кормили заметную часть петербургских семей.



Сейчас у игроков туристической индустрии настроение крайне пессимистичное. Все петербургские компании, с которыми пообщалась «Фонтанка», отмечают, что коронавирус сократил их продажи до нуля, а привязанные к иностранной валюте цены на путевки в одночасье стали сумасшедшими. Курс доллара на минувшей неделе уже рос выше 80, а евро — стремился к 90. «Отскок» 20 марта вряд ли надолго, говорят экономисты. Сейчас турфирмы живут за счет накопленных ранее резервов. Если ситуация не нормализуется в ближайшие месяцы, многие из них будут вынуждены закрыться и отправить сотрудников на улицу.

Начало конца

Первыми под удар попали предприниматели, бизнес которых был ориентирован на туристов из Китая. Продажи туров стали падать еще с 27 января, сообщает гендиректор петербургской фирмы ООО «Бест драйв» Кира Журавская. Выручка компании в 2018 году составила 188 млн.

«Мы сейчас пытаемся как-то выжить. Многие компании уже закрылись, людей отправили на улицу. У нас пока не дошло дело до сокращений, но у меня возможности не бесконечные смотреть на весь этот бред собачий (вирус и его последствия. — Прим. авт.)», — заявила предпринимательница. По ее мнению, опасность COVID-19 сильно преувеличена.



Турфирмы, которые специализировались на выездном туризме, почувствовали сокращение потока бронирований в начале марта, когда коронавирус разбушевался в Италии. Затем подтянулась Южная Корея, но закрытие её границ повлияло только на небольшой сегмент бизнеса. Далее как снежный ком стали закрываться от туристов европейские страны. Одними из последних свернулись Финляндия и Швеция, на которые до сих пор делала ставку значительная часть петербургских туроператоров, а до них — Эстония, Норвегия, Дания.

Сначала российских смельчаков не пугала угроза подхватить вирус. Были и такие, кто в разгаре эпидемии уверял операторов: «Мы точно поедем». Позже люди образумились и стали искать способы вернуть свои деньги или перенести путешествие.

Срочно верните мои деньги!

Сегодня туристические компании только и делают, что занимаются отменами бронирований и возвратами средств. Желающим срочно отменить поездку предлагают несколько вариантов. Самый предпочтительный из них — тот, который сохранит деньги клиентов в обороте турфирм, потому что им надо из чего-то платить зарплату сотрудникам и за аренду офисов.



«Просто так вынуть огромную массу денег из любого предприятия — малого, среднего, даже крупного — невозможно», — отмечает гендиректор компании «Питертур» Юлия Большакова. Туроператор больше ориентирован на сегмент b2b, но работает и с частными лицами. По признанию Юлии, первые потрясения, связанные с возвратом денег за туры в Китай, компания пережила без потерь, хотя направление и было приоритетным.

Сейчас паникующие клиенты могут либо перенести бронирование на более «здоровый» сезон, либо оставить средства на «депозите», чтобы на них потом приобрести другой тур. Отметим, что покупать путевку в другую страну путешественнику скорее всего придется по новому курсу, хотя некоторые компании дают возможность перебронироваться по «замороженному» старому.

«Многие туристы не меняют своих планов, предпочитая перенести дату вылета вместо того, чтобы отказаться от путешествия совсем, — сообщили в пресс-службе «Тез-тур». — При этом ряд туристов аннулировали свои поездки с компенсацией денежных средств согласно законодательству». По данным опрошенных «Фонтанкой» участников рынка, число клиентов, которые все-таки надеются улететь на отдых потом, преобладает, возврат приходится делать в 20–30% обращений.



«Самое оптимальное решение в данном случае — это перенос дат поездки на более поздние или направления — на доступные. Например, заявки по Вьетнаму перебронируют на Таиланд, а туры в Доминикану — на Кубу», — сообщили в пресс-службе Anex tour.

Туризм в коме

Если крупные операторы имеют определенную подушку безопасности и могут рассчитывать на поддержку властей, то малому бизнесу приходится спасаться своими силами. Для этого компании принимают нехитрые антикризисные меры. Большая часть затрат в туристической сфере приходится на зарплаты сотрудников.

«К сожалению, со следующего понедельника у нас часть сотрудников, не связанных с процессом производства — часть IT-аппарата и все, что касается продвижения, — перейдут как раз в отпуска за свой счет, пока на две недели», — сетует Юлия Большакова.

«Мы ищем себе другой офис, более дешевый. Платить нечем. В ход пошли накопления, которые у нас были. Офис небольшой, поэтому до сокращения пока не дошло, — говорит старший менеджер петербургского турагентства «Мандарин» Лариса Щербакова. — За возвраты должны будем отдать комиссию. Месяца два выдержим, потом, может, будем закрываться».

