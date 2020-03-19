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19.03.2020 23:34
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Черногория завтра пустит три рейса для вывоза россиян из страны

Черногория завтра пустит три самолёта для вывоза из страны россиян , оказавшихся заложниками ограничительных мер, связанных с развитием пандемии коронавируса.

Об этом сообщает посольство России в Черногории вечером 19 марта. Дипломаты поясняют, что черногорская сторона одобрила три рейса российских авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", которые состоятся 20 марта.

"Достигнуты договоренности о том, что 20 марта будут осуществлены рейсы компаний "Победа" и "Аэрофлот" из Черногории в Россию. Российские авиаперевозчики получили разрешения черногорской стороны. Рейсы запланированы из аэропорта Подгорицы", - говорится в сообщении.

Диппредставительство отмечает, что "Победа" сделает два рейса, "Аэрофлот" - один.

Напомним, правительство Черногории закрыло воздушное пространство страны с 17 марта. В результате в стране застряли тысячи россиян-туристов. Первые самолёты вывезли их домой 18 марта после тяжелых дипломатических переговоров. На сегодня в стране остаются около 500 граждан России.

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