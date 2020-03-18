«Аэрофлот» получил разрешение от властей Черногории на вывоз российских туристов, «Победа» и S7 всё ещё ждут «отмашки»

Путешественников из Тивата повезут автобусом в аэропорт Подгорицы. Оттуда же должны вылететь самолёты компаний S7 и «Победа». Сейчас Россия ожидает разрешения на осуществление других рейсов.

«18 марта МИД Черногории подтвердил согласие черногорской стороны на вывоз российских граждан в Россию и черногорских граждан в Черногорию российскими авиакомпаниями. Получено письменное разрешение на первый рейс – его осуществит компания «Аэрофлот» вечером 18 марта», - сообщает министерство иностранных дел РФ.

Первый рейс с российскими туристами, застрявшими в Черногории, отправится на родину 18 марта, доложили в МИДе РФ.

В пресс-службе «Аэрофлота» сказали, что их рейс прибудет в московский аэропорт Шереметьево после 03:00 мск.

Напомним, правительство Черногории закрыло воздушное пространство страны с 17 марта.

В пресс-службе авиакомпании «Победа» сообщили, что в настоящий момент там остаётся около 1000 её клиентов. Лоукостер «Победа», планировавший выполнить пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта, пока не получил разрешение на эвакуационные полеты для граждан РФ.

«Отношение властей Черногории к россиянам просто нельзя назвать иначе, как издевательство. Сегодня почти 400 человек должны были вернуться домой. Но этого не случилось, потому что до сих пор нам не выдали разрешения на выполнение рейсов. Два самолета и два экипажа "Победы" сейчас во Внуково и готовы в любую минуту вылететь в Черногорию за нашими клиентами», - заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

