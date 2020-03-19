США задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal 19 марта.



По словам собеседников издания, о вмешательстве Белый дом попросили американские нефтяные компании. США, в частности, изучают возможность введения новых санкций против России. Детали возможных санкций не уточняются.

По отношению к Саудовской Аравии планируется использовать дипломатические меры — через Госдепартамент или Совет национальной безопасности. Белый дом может попросить Саудовскую Аравию отказаться от анонсированного увеличения добычи нефти и вернуться к прежним уровням, рассказал один из собеседников газеты. Несколько источников сказали, что администрация также рассматривает возможность усиления сотрудничества с Саудовской Аравией с целью удержать ее от возвращения в альянс с Россией.