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19.03.2020 21:04
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США задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal 19 марта.

По словам собеседников издания, о вмешательстве Белый дом попросили американские нефтяные компании. США, в частности, изучают возможность введения новых санкций против России. Детали возможных санкций не уточняются.

По отношению к Саудовской Аравии планируется использовать дипломатические меры — через Госдепартамент или Совет национальной безопасности. Белый дом может попросить Саудовскую Аравию отказаться от анонсированного увеличения добычи нефти и вернуться к прежним уровням, рассказал один из собеседников газеты. Несколько источников сказали, что администрация также рассматривает возможность усиления сотрудничества с Саудовской Аравией с целью удержать ее от возвращения в альянс с Россией.

Напомним, обрушение цен на нефть началось 9 марта — после новостей о том, что странам ОПЕК не удалось договориться с Россией о снижении добычи.

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Комментарии (7)

Pilat
А кто то тут с пеной у рта доказывал, что для США это все ернуда. Таки нет? Не ерунда? Но я сильно сомневаюсь, что саудиты пойдут на какие то меры по просьбе США. Как показала практика, эти цивилизованные люди ни чьи интересы учитывать не желают.
nuga
Амеры быстро раскусили откуда растут ноги срыва сделки Опек,кто и зачем это сделал. Сейчас отделят зачинщика провокатора и поставят в угол,наказав санкциями. Догадаться нетрудно какими-эмбарго на нефть из России,а саудитам карт бланш и рынки для сбыта. Доигрались
Vurgagain
Уже как то все равно...
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