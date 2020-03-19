Псковской семье ставят коронавирус. Это первые зараженные в регионе

«Как я и говорил, сейчас ведется активная работа по основным группам риска, в том числе и тем, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, – отметил губернатор. – По предварительным данным, среди них выявлены первые заболевшие в Псковской области. Сценарий такой же, как и по большей части России: семья из 4-х человек вернулась из-за границы (в данном случае это Испания). Почувствовав недомогание, обратились к врачу», - говорится в сообщении.

Первых заразившихся коронавирусом выявили в Псковской области. Пациентов сразу три, все они члены одной семьи, прилетевшей из-за границы.

Ведерников отметил, что первые тесты у троих показали положительную реакцию на коронавирус. Впереди - глубокое исследование, пока же семья изолирована, за ней наблюдают медики. Губернатор подчеркнул, что информация о заражении предварительная. Если итоговое заключение подтвердит первоначальный диагноз, региональных штаб сделает специальное заявление.



19 марта Роспотребнадзор потребовал изолировать на две недели всех, кто прилетает из других стран. Ранее это распространялось только на страны с неблагонадёжной коронавирусной обстановкой.

