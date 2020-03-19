Руководитель петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Вадим Владимиров осмотрел ассортимент магазина «Лента» на Уральской, 29. Греча есть, но мало.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 19 марта, главе УФАС показали полки с различными продуктами, от макарон до моющих средств и туалетной бумаги. Никакого дефицита обнаружено не было. Полки с самым интригующим товаром - гречей - оказались не заполненными, но крупа собственного бренда магазина там присутствовала.

Между тем, корреспондент сообщает, что накануне вечером гречи в этом магазине не было совсем, о чем свидетельствовало специальное извещение на ценниках. Не было ее на полке и незадолго до приезда Владимирова.