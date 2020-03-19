Глава УФАС нашел гречку в «Ленте» на Уральской. Крупа появилась перед его приездом
Руководитель петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Вадим Владимиров осмотрел ассортимент магазина «Лента» на Уральской, 29. Греча есть, но мало.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 19 марта, главе УФАС показали полки с различными продуктами, от макарон до моющих средств и туалетной бумаги. Никакого дефицита обнаружено не было. Полки с самым интригующим товаром - гречей - оказались не заполненными, но крупа собственного бренда магазина там присутствовала.
Между тем, корреспондент сообщает, что накануне вечером гречи в этом магазине не было совсем, о чем свидетельствовало специальное извещение на ценниках. Не было ее на полке и незадолго до приезда Владимирова.
Представитель магазина подтвердила, что отсутствие гречи возможно, хотя ретейлер делает все, чтобы обеспечить бесперебойную поставку. «Зафиксирован повышенный спрос, - рассказала она. - Бывает такое, кто-то пришел, купил очень много, а поставщик еще в пути и он нам еще везет». По словам ретейлера, он работает над тем,чтобы греча была доступна в любое время. Ограничений по объему покупки для клиентов не предусмотрено. Вадим Владимиров подчеркнул, что жалобы о граждан касаются в большинстве своем этого вида крупы.
Накануне губернатор Александр Беглов проверил ассортимент магазинов в ходе объезда Фрунзенского района. По его словам, ажиотаж на ряд позиций создают спекулянты, но продовольствия в городе достаточно. При этом в «случайной» покупательнице, с которой разговорился губернатор, телеграм-каналы узнали актрису, которая, вероятно, является родственницей одного из сопровождающих губернатора.
Повышенный спрос на ряд позиций - в частности, гречу и туалетную бумагу - стал наблюдаться после сообщения о пандемии COVID-19 и карантинных мерах. Ретейлеры заявили, что запасов на складах хватит на 8 недель. Вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия ограничит экспорт продуктов первой необходимости, если на внутреннем рынке возникнет их дефицит.