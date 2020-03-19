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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 15:12
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Петербуржец госпитализирован в Индонезии с подозрением на коронавирус. Температура под 40, пот ручьем

Петербуржец Андрей Алексеев попал в больницу в Индонезии с температурой под 40 и испариной. В Instagram он рассказал, что у него подозревают коронавирус. Уже взяли кровь и сделали рентген легких.

«Они не говорят мне ничего. Поместили в изолятор на 2 недели, пока не поймут точно, что со мной. Я улетел из России 6 февраля. 2 недели назад проездом был в Малайзии», — рассказал он «Фонтанке» 19 марта.

сторис в instagram / andrei777.777

Напомним, что Роспотребнадзор уже пообещал изолировать всех, кто прилетает в Россию. Список «благонадежных» стран обнулили.

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