Петербуржец госпитализирован в Индонезии с подозрением на коронавирус. Температура под 40, пот ручьем
Петербуржец Андрей Алексеев попал в больницу в Индонезии с температурой под 40 и испариной. В Instagram он рассказал, что у него подозревают коронавирус. Уже взяли кровь и сделали рентген легких.
«Они не говорят мне ничего. Поместили в изолятор на 2 недели, пока не поймут точно, что со мной. Я улетел из России 6 февраля. 2 недели назад проездом был в Малайзии», — рассказал он «Фонтанке» 19 марта.
сторис в instagram / andrei777.777
Напомним, что Роспотребнадзор уже пообещал изолировать всех, кто прилетает в Россию. Список «благонадежных» стран обнулили.