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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 13:07
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Роспотребнадзор потребовал изолировать всех, кто прилетает в Россию. «Благонадежных» стран больше нет

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила главам регионов обеспечить изоляцию на 14 дней всех, кто прибывает на территорию России. Об этом 19 марта сообщается в постановлении Роспотребнадзора.

Постановление касается всех возвращающихся на родину, а не только приезжих из неблагополучных по коронавирусу стран, как это было раньше.

«При организации изоляции обеспечить её осуществление в домашних условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условия обсерватора», — говорится в документе ведомства.

Россияне обязаны сообщить на горячую линию Роспотребнадзора даты и места своего пребывания за рубежом, а также адрес прописки и фактического проживания, в случае ухудшения здоровья обратиться в медицинские учреждения. Во время изоляции ведомство рекомендует исключить контакты с членами семьи. За изолированным человеком должно вестить ежедневное наблюдение, результаты которого необходимо предоставлять в Роспотребнадзор.

Сегодня в России скончалась первая пациентка с коронавирусом — 79-летняя москвичка. В петербургской больнице Боткина с подозрением на коронавирус находятся 314 пациентов, из которых 19 детей.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Как в старые, добрые времена - две недели на рейде. При аэропортах придется создавать карантинные лагеря для неблагонадежных путешественников. Железнодорожных можно в тех же вагонах в тупички отгонять. Все для профилактики коронавирусного насморка.
Kassbar
живу например в питере, прилетел в москву транзитом, что дальше ?
житель города П.
Про ИЗОЛИРОВАТЬ услышал.. Про ПРОВЕРЯТЬ будет?
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