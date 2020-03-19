Роспотребнадзор потребовал изолировать всех, кто прилетает в Россию. «Благонадежных» стран больше нет

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила главам регионов обеспечить изоляцию на 14 дней всех, кто прибывает на территорию России. Об этом 19 марта сообщается в постановлении Роспотребнадзора.



Постановление касается всех возвращающихся на родину, а не только приезжих из неблагополучных по коронавирусу стран, как это было раньше.



«При организации изоляции обеспечить её осуществление в домашних условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условия обсерватора», — говорится в документе ведомства.

